شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يتخلى عن مكاسبه ويتحول إلى الانخفاض قبيل بيانات "بيكر هيوز" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الججمعة حيث قلص الخام الأمريكي مكاسبه بنيما تحول "برنت" نحو الانخفاض.



وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية بعد قليل عن بيانات عدد حفارات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.



ودخل اليوم اتفاق "أوبك+" حيز التنفيذ حيث تخفض بموجبه المنظمة ومنتجين مستقلين من خارجها ما يقرب من 9.7 مليون برميل يومياً ولمدة شهرين.

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وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:31 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 99.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 98.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:50 بتوققيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 19.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 20.4 دولار وأقل سعر عند 18.07 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 1.3% إلى 26.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 27.8 دولار وأقل سعر عند 25.7 دولار.