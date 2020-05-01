شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بأكثر من 1% عقب تصريحات "بولوز" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أامم أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في اعقاب تصريحات أطلقها رئيس البنك المركزي "ستيفن بولوز".



وأفاد "بولوز" بأنه من غير الممكن ضخ إجراءات تحفيز نقدي إضافية من اجل دفع التضخم نحو معدلات أعلى من الحالية.



وأشار "بولوز" إلى أن حيازة البنك المركزي من الأوراق المالية والسندات الحكومية سوف يتم خفضها عندما تظهر إشارات تحسن الاقتصاد وعودة الأسواق المالية إلى طبيعتها.

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وأكد رئيس البنك المركزي على الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي أزمة ائتمانية في البلاد أو مواجهة صدمة انكماشية للاقتصاد بسبب فيروس كورونا.



وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الكندي يعاني من أسوأ انكماش منذ الركود العظيم الأمر الذي دفع البنك المركزي لخفض الفائدة قرب الصفر في مارس/آذار الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 0.7094، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7183، وأقل سعر عند 0.7083.