شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يهبط بأكثر من 8% متأثرا بتوقعات سلبية بشأن الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "امازون دوت كوم" خلال تعاملات اليوم الجمعة بشكل حاد بعد إعلان شركة التجارة الإلكترونية تسجيل نتائج أعمال مالية مخيبة للآمال في الربع السنوي الأول.



وحققت "أمازون" أرباحا فصلية بحوالي 2.5 مليار دولار أو ما يعادل 5.01 دولار للسهم في الربع السنوي الأول مقارنة بتحقيق أرباح قدرها 3.56 مليار دولار أو ما يعادل 7.09 دولار للسهم في نفس الفترة من العام الماضي، وتوقع محللون أرباحا عند 6.23 دولار للسهم.

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أما الإيرادات، فقد ارتفعت إلى 75.5 مليار دولار في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري مقارنة بـ59.7 مليار دولار قبل عام، فيما توقع محللون إيرادات بحوالي 73.7 مليار دولار.



وفي الربع السنوي الثاني، تتوقع "أمازون" تسجيل خسائر تشغيلية بحوالي 1.5 مليار دولار بسبب تداعيا أزمة فيروس "كورونا" على أعمالها، في حين يتوقع محللون تحقيق أرباح تشغيلية بحوالي 4 مليارات دولار.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "أمازون" بحلول الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 8.1% إلى 2274.3 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2362.4 دولار وأقل سعر عند 2258.2 دولار.