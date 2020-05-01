شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يرتفع مدعوماً بنتائج الأعمال المالية للشركة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم الجمعة في اعقاب إعلان شركة صناعة "آيفون" و"آيباد" عن نتائجها المالية عن الربع السنوي الأول من العام الجاري.



وكشفت الشركة الأمريكية عن تحقيق أرباح قدرها 11.25 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أو ما يعادل 2.55 دولار للسهم من 11.56 مليار دولار أو 2.46 دولار للسهم قبل عام، في حين توقع محللون أرباحا عند 2.24 دولار للسهم.

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وارتفعت إيرادات صانعة "آيفون" إلى 58.31 مليار دولار في الربع الأول من 58.ز02 مليار دولار قبل عام وأعلى من توقعات عند 54.78 مليار دولار.



وبلغت إيرادات "آبل" من مبيعات "آيفون" حوالي 28.96 مليار دولار، وهو ما يعد انخفاضا من 31.05 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2019، بينما بلغت إيرادات مبيعات "آيباد" 4.37 مليار دولار من 4.87 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بحلول الساعة 15:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 295.8 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 299 دولار وأقل سعر عند 285.8 دولار.