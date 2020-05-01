شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التأمين يسلم تبرعا بقيمة 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم الاتحاد المصري للتأمين، ممثلا في علاء الزهيري رئيس الاتحاد ونائبه الدكتور سعيد جبر، شيك تبرع الاتحاد بقيمة 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر للمديرالتنفيذى للصندوق تامر عبد الفتاح سلام.

وقال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن تبرع الاتحاد يأتي في ضوء المسئولية الاجتماعية لقطاع التأمين المصري ممثلا في الاتحاد وأعضائه والذي يعمل دائما على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوي كافة قطاعات الدولة، مضيفا أن قطاع التأمين المصري يدعم بشكل كبير الدور الحيوي لصندوق تحيا مصر في التصدي لكافة المشاكل والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

ومن جانبه أشاد تامر عبد الفتاح سلام المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، بأهمية تبرع سوق التأمين المصري ممثلا في الاتحاد المصري للتأمين، حيث يعكس ذلك الدور الرائد والفعال لهذا القطاع الحيوي في المسئولية الاجتماعية وإرساء مبادئ التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنه يظهر تقدير الاتحاد وقطاع التأمين للدورالذي يقوم به صندوق تحيا مصر في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ويعمل صندوق تحيا مصر، كمظلة للعمل المجتمعي من خلال التنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات وشركات الأعمال للاستفادة من الدور المجتمعي لهم خلال الأزمة فضلا عن التواصل مع مختلف الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لعدم تضارب الجهود وترشيد الموارد المتاحة للوصول إلى الأسر المستحقة وتوفير شتى سبل الدعم والرعاية.

ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا، وفّر الصندوق 1000 مضخة حقن سوائل بالإضافة إلى 200 جهاز تنفس صناعي تحت تصرف وزارة الصحة والسكان لمساندتها في مواجهة فيروس كورونا، وخلال الأيام الماضية تم التنسيق مع الوزارة وهيئة الشراء الموحد لتدبير 124 جهاز تنفس صناعي إضافية فضلا عن التواصل مع العديد من رجال الأعمال لرغبتهم في المساهمة في تدبير عدد من الأقنعة الواقية ومستلزمات المستشفيات والمواد المطهرة بشكل عيني.

ودعا الاتحاد المصري للتأمين جميع العاملين بقطاع التأمين المصري بالمشاركة والدعم لصندوق تحيا مصر لما يقدمه من خدمات حقيقية ومميزة سيكون لها الأثر الإيجابي في الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على المواطن المصري والدولة ككل.