شكرا لقرائتكم خبر عن دير شبيجل: ألمانيا ستحصل على حصة 25.1% فى لوفتهانزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة دير شبيجل الأسبوعية اليوم الجمعة إن لوفتهانزا تتفاوض على إنقاذ مالي بقيمة 10 مليارات يورو (10.98 مليار دولار) مما سيتمخض عن حصول ألمانيا على حصة 25.1% في شركة الطيران.

وأضافت الصحيفة أنه من المبلغ الإجمالي، سيكون 5.5 مليار يورو على صورة رأسمال لا يحظى بحقوق تصويت، والذي سترغب الحكومة منه بعائد قدره تسعة بالمئة.

وقالت الصحيفة إن المبلغ المتبقي بواقع 3.5 مليار يورو سيكون على صورة قروض سيقدمها بنك حكومي مضيفة أن بلجيكا والنمسا وسويسرا ربما تساهم في الإنقاذ.

Advertisements

وقال مصدر حكومي طلب عدم نشر اسمه "المفاوضات والمناقشات مستمرة".

كانت رويترز ذكرت يوم الأربعاء أن لوفتهانزا تتفاوض على إنقاذ بقيمة تسعة مليارات يورو، مع قروض من النمسا وألمانيا وسويسرا تبلغ ستة مليارات يورو، مع مكون لرأسمال بنحو ثلاثة مليارات يورو بحسب مصدر مقرب من المسألة.

ولم يتسن الوصول إلى لوفتهانزا حتى الآن للحصول على تعقيب.