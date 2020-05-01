شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي ينكمش إلى أدنى مستوى منذ عام 2009 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى أدنى مستوى في أحد عشر عاما خلال أبريل/نيسان.

وسجل المؤشر انكماشا إلى 41.5 نقطة في الشهر الماضي، وهي القراءة الأدنى منذ أبريل/نيسان عام 2009، مقارنة بقراءة مارس/آذار الماضي عند 49.1 نقطة.

يأتي ذلك وسط هبوط مؤشر التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية الأمريكية وتراجع الطلبيات الجديدة في ظل أزمة فيروس "كورونا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي ينكمش إلى أدنى مستوى منذ عام 2009 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.