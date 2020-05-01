شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يهبط 450 نقطة منخفضاً أدنى 24 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجلسة الأولى من مايو/أيار بعد تحقيق مكاسب شهرية قوية هي الأكبر منذ عقود، وذلك مع متابعة نتائج أعمال الشركات.



وأعلنت كل من "آبل" و"أمازون دوت كوم" عن نتائج أعمالهما الفصلية عن الربع السنوي الأول من العام الجاري الذي يتزامن مع أزمة كورونا.



وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى حوالي 1.1 مليون حالة بينما توفي أكثر من 60 ألف شخص بالفيروس التاجي.

Advertisements



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن عدم تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي تمهيدا لإعادة فتح الاقتصاد وبعض الوكالات والحياة العامة.



يأتي ذلك وسط نزيف اقتصادي حيث تجاوز عدد العاطلين في البلاد مستوى 30.3 مليون شخص خلال شهر ونصف الشهر فقط.



وعلى صعيد التعاملات، هبط الداو جونز بحلول الساعة 14:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% (ما يعادل 430 نقطة) إلى 23918 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 1.9% (ما يعادل 175 نقطة) إلى 8714 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 2% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 2853 نقطة.