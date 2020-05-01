شكرا لقرائتكم خبر عن عقود البلاديوم تفتتح أولى جلسات مايو على انخفاض بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الجمعة مفتتحة أولى جلسات مايو/أيار على نغمة سلبية، وذلك رغم استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت المزيد من الولايات الأمريكية عن خططها لإعادة فتح اقتصاداتها وتشغيل المصانع وفتح المتاجر بشكل تدريجي.



وكشفت شركات في صناعة السيارات أيضا عن إجراءات لإعادة فتح بعض مصاننعها وإعادة العمال للإنتاج تدريجيا، وهو ما يعني انتعاش الطلب على البلاديوم.

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يأتي ذلك مع استخدام البلاديوم في صناعة السيارات بكثافة في إنتاج مكونات تقلل من انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 99.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 98.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 1911.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 1971.1 دولار بينما سجل أقل سعر عند 1870 دولارا.