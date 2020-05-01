شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون تتكبد خسائر فصلية بسبب شطب أصول مخزون بقيمة 3 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إكسون موبيل عن تكبد خسارة فصلية في الربع الأول مقارنة مع أرباح في نفس الفترة قبل عام بفعل شطب أطول مخزون بنحو ثلاثة مليارات دولار بسبب تراجع أسعار النفط.

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وتكبدت شركة النفط الأمريكية الكبيرة خسارة بقيمة 610 ملايين دولار أو 14 سنتا للسهم في الربع مقارنة مع ربح بقيمة 2.35 مليار دولار أو 55 سنتا للسهم قبل عام.

وزاد إنتاج إكسون قليلا إلى نحو أربعة ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا من 3.98 مليون برميل.