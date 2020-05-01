شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 37 مليار جنيه فى إبريل..ومؤشرها الرئيسى يرتفع بنسبة 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 10.01% ليغلق عند مستوى 10554.04 نقطة خلال شهر إبريل الماضى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 23.16% ليغلق عند مستوى 1225.35 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 10.01% مغلقًا عند مستوى 1134.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 10.61% مغلقًا عند مستوى 12260.88 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 709.78 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 36.9 مليار جنيه خلال جلسات شهر إبريل الماضى، ليغلق عند مستوى 569.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.9% عن الشهر السابق، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 275.5 مليار جنيه إلى 302.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 163 مليار جنيه إلى 171.8 مليار جنيه بنسبة نمو 5.4%.

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كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 438.5 مليار جنيه إلى 474.6 مليار جنيه بنسبة نمو 8.2%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 2.6%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 64.9 مليار جنيه خلال شهر إبريل الماضى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 6.569 مليار ورقة منفذة على 614 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 126.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.509 مليار ورقة منفذة على 520 ألف عملية خلال الشهر السابق.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 90.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 67.9 مليون ورقة منفذة على 556.4 ألف عملية خلال شهر إبريل الماضى؛ واستحوذت الأسهم على 32.77% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 69.23%، وفقاً للتقرير الشهرى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 16 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 4.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 345.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.8 مليار جنيه، بحجم تداول 1.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 211.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 19.8 مليار جنيه بحجم تداول 6 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال 556.4 ألف عملية.