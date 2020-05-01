شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم العربى: العمال المصريين العنصر التنموي في مختلف مواقع الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، المصريين رئيساً وشعباً وحكومة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وارسل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان له اليوم، برقية تهنئة إلى جموع عمال مصر المخلصين الذين يمثلون العنصر التنموي الحقيقي في مختلف مواقع الإنتاج والخدمات في بلدنا الحبيبة، مشددا على أن هذه المناسبة تحتم علينا أن نبعث برسالة شكر وامتنان واعتزاز وتقدير لعمالنا في مختلف المجالات.

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وقال" العربي"، إن احتفالنا بعيد عمال مصر يواكب الأيام الروحانية الكريمة التي يعيشها شعبنا حاليا وهي أيام شهر رمضان المبارك، منوها إلى أنه من خلال احتفالنا بهذه المناسبة، نذكر بكل وفاء وتقدير عمال مصر المخلصين الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا حُبًا في الوطن وإيمانًا بأن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات ويبذلون المزيد من الجهد والعطاء؛ كي تواصل بلدنا الحبيبة مسيرة التنمية نحو غدٍ أفضل ينعم فيه شعب مصر العظيم بحياة كريمة ومستقبل مشرق يسوده السلام والرخاء والأمن .