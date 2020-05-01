شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 735 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 15 جنيهاً للجرام، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً فى سوق الصاغة 735 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر أوقية الذهب من 1711 إلى 1679 دولار، نتيجة اتجاه المستثمرين لجنى الأرباح.

أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 630 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 735 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 840 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5880 جنيها

أوقية الذهب 1679 دولار

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وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن حكومات الولايات والحكومات المحلية في بلادها قد تحتاج مساعدات تقترب من تريليون دولار على مدى عدة أعوام حتى تواجه تبعات وباء فيروس كورونا.

ويميل المعدن النفيس للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق إذ أنه يعتبر تحوطا من التضخم وعدم استقرار العملة، لكن الذهب منخفض 2.4 % في الأسبوع وهو أكبر تراجع منذ منتصف مارس، وفق وكالة رويترز

ويقول محللون إن توقعات تخفيف القيود والتفاؤل الذي يحيط بعقار محتمل لعلاج كوفيد-19 يضغطان على الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1958.99 دولار للأوقية ويتجه صوب تسجيل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.5 % إلى 768.62 دولار للأوقية. ونزلت الفضة 0.6 % إلى 14.93 دولار وتتجه صوب تسجيل أسوأ أداء في أسبوع منذ ما يزيد عن شهر