شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 1-5-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 24-4-2020، حيث ثبت سعر الريال عند 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك لأهلى المصرى.



فيما جاء سعر الريال فى عدد آخر من البنوك، كالتإلى: فيما جاء سعر الريال فى عدد آخر من البنوك، كالتإلى:





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.14 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.13 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم فى التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها فى عام 1741، هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.

وقعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ألفلسطينيين (الأونروا) لتأمين الإمدادات والمعدات الطبية للوكالة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19) فى قطاع غزة بدولة فلسطين.وفق الشرق الأوسط.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد، للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء «كورونا» المستجد.

وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة ومن جانب المنظمة المفوض العام للأونروا فيليب لازارينى فى الاجتماع الافتراضى المنعقد بينهما.