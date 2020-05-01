شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، لتسجل أعلى مستوى فى أسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال شهر ، حيث بدأ تحالف أوبك بلس تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي ، لتحقيق التوازن بالسوق ودعم الأسعار ، فى الوقت الذي تزداد فيه آمال تحسن الطلب العالمي ، بعد تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ، كما أظهر التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ، تحسنا ملحوظا فى مستويات الطلب والاستهلاك المحلي فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي "تسليم يونيو" بنسبة 4.5% إلى مستوي 20.39$ الأعلى منذ 21 نيسان/أبريل الماضي ،من مستوى الافتتاح عند 19.51$، وسجل أدنى مستوي عند 18.10$ ،وصعد خام برنت"تسليم يوليو" بنسبة 3.3% إلى مستوي 27.86$ للبرميل الأعلى منذ 20 نيسان/أبريل ، من مستوى الافتتاح عند 26.97$ ، وسجل أدنى مستوي عند 25.78$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي "عقود يونيو" ارتفاعا بنسبة 24 % ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت "تسليم يونيو" بنسبة 17.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع، فأسعار النفط العالمية مرتفعة بمتوسط 15%، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر.

بدأ تحالف "أوبك بلس" رسميا يوم الجمعة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي بنحو 9.7 مليون برميل على مدار شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو ، يقل الإجمالي إلى 7.7 مليون برميل بداية من تموز/يوليو حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر القادم، يقل الإجمالي مرة أخرى إلى 5.7 مليون برميل بداية من كانون الثاني/يناير 2021 حتى نيسان/أبريل 2022.

ومن المقرر أن تنفذ دول أخرى خارج هذا التحالف وعلى رأسهم الولايات المتحدة تخفيضات أخرى بنحو 10 مليون برميل يوميا ، ليصبح إجمالي اتفاق خفض الإنتاج العالمي حوالي 20 مليون برميل يوميا ، لكن حتى الآن لم تظهر تفاصيل حول الدول المشاركة ومقدار حصص التخفيضات المحددة لهم.

بدأت بعض الدول منها الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا فى التحرك بحذر لتخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ،مع إعادة فتح اقتصاداتها المغلقة تدريجيا.

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ومن شأن عودة الحياة إلى طبيعتها بعد فترة طويلة من العزل الصحي، مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية تدريجيا، أن تتحسن نسبيا مستويات الطلب العالمي على النفط.

وكان الطلب قد انهار مؤخرا بأكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 9 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 24 نيسان/أبريل، فى الزيادة الرابعة عشر أسبوعيا على التوالي ،أقل من توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 11.2 مليون برميل ،أقل من زيادة الأسبوع الأسبق 15 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بحوالي 3.7 مليون برميل ،لتتخلي عن مستوياتها القياسية المرتفعة التي سجلتها الأسبوع السابق ،فى علامة على بدأ التحسن فى مستويات الاستهلاك المحلي فى البلاد.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل ، فى رابع انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 12.1 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو 2019.

كما يدعم المكاسب الحالية ،إقبال المستثمرين على المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بعد تطورات إيجابية عن أحد العقارات المرشحة لعلاج فيروس كوفيد 19.

قالت شركات جلياد الأمريكية لصناعة الدواء إن عقارها التجريبي المضاد للفيروسات " رمدسيفير" ساعد على تحسن الأعراض فى مرضي كوفيد 19 الذين تلقوا العلاج مبكرا.