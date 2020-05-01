شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقبع عند أدنى مستوى فى 4 أسابيع قبيل بيانات قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم السادس على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد خسارة أسبوعية ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن قطاع الصناعات التحويلية خلال نيسان/أبريل ،والتي توضح مدي تدهور الأنشطة الصناعية فى أكبر اقتصاد فى العالم جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.3 % إلى مستوى 98.86 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.13 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.21 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 98.81 نقطة .

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري، فمؤشر الدولار الأمريكي منخفضا بأكثر من 1.4 % ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر آذار/مارس الماضي.

تحسنت شهية المخاطرة لدى المستثمرين هذا الأسبوع ، عقب إعلان بعض الدول منها الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ،الشروع فى تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

وتسببت تلك الإجراءات فى فرض إغلاق كبير على معظم اقتصادات العالم ، الأمر الذي دفع معظم المؤسسات الدولية إلى توقع ركود الاقتصاد العالمي بوتيرة قد تكون الأسوأ منذ فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.

ودعم معنويات المستثمرين أيضا ،وزاد من إقبالهم على المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، تطورات إيجابية عن أحد العقارات المرشحة لعلاج فيروس كوفيد 19.

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قالت شركات جلياد الأمريكية لصناعة الدواء إن عقارها التجريبي المضاد للفيروسات "رمدسيفير" ساعد على تحسن الأعراض فى مرضي كوفيد 19 الذين تلقوا العلاج مبكرا.

وضغط على مستويات العملة الأمريكية أيضا ، تعهد مجلس الاحتياطي اتخاذ ما يلزم لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

فى ختام اجتماعه الدوري ،وتماشيا مع معظم التوقعات ، أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير يذكر عند نطاق ما بين الصفر و 0.25% ، وتعهد باتخاذ ما يلزم لدعم الاقتصاد الأمريكي فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن البنك المركزي يبذل كل فى ما وسعه لمساعدة الأسر والشركات الأمريكية فى مواجهة الأزمة الصحية ،وأضاف أن جائحة كورونا قد تهدد النمو الاقتصادي فى البلاد لعام أخر ،وأكد على استخدام الأدوات المتاحة لتحقيق تعافي بأقوى ما يمكن.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس إنه سوف يوسع نطاق برنامج الإقراض الرئيسي الذي سوف يتم إطلاقه قريبا للوصول إلى أكبر قدر من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعي للحصول على تمويل طارئ للتغلب على الآثار الناجمة عن فيروس كوفيد 19.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن قطاع الصناعات التحويلية خلال نيسان/ابريل ، والتي توضح مدي تدهور الأنشطة الصناعية فى أكبر اقتصاد فى العالم جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 36.7 نقطة خلال نيسان/أبريل من مستوى 49.1 نقطة فى آذار/مارس.