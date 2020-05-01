شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل آمال إعادة فتح الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى شهر ونصف ، بعد التخلي عن مستويات الحاجز النفسي 1,700$ ، بفعل تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تزايد آمال إعادة فتح الاقتصاد العالمي ، مع انخفاض معدل الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.9% إلى 1,670.30$ الأدنى منذ 21 نيسان/أبريل الماضي ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,685.71$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,690.42$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 1.5% ، فى رابع خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل تباطؤ عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

وعلى صعيد تعاملات شهر نيسان/أبريل المنصرم ، حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 7 % ، بأكبر مكسب شهري منذ شباط/فبراير 2016 ، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بسبب التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي ،وانهيار أسعار النفط العالمية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فقدت أسعار الذهب أكثر من 3% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية فى حوالي شهر ونصف ، بفعل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

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أصبح المستثمرين فى الوقت الحالي أكثر تفاؤلا بأن الاقتصاد العالمي على وشك إعادة الفتح ، خاصة بعد إعلان بعض الدول منها الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وأستراليا وكندا ، تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

يأتي إعلان تلك الدول بعد تراجع ملحوظ فى معدل الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كوفيد 19 ، وبعد التأكيد على حدوث المزيد من التراجعات خلال الفترة المقبلة.

ودعم معنويات المستثمرين أيضا ،وزاد من إقبالهم على المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، تطورات إيجابية عن أحد العقارات المرشحة لعلاج فيروس كوفيد 19.

قالت شركات جلياد الأمريكية لصناعة الدواء إن عقارها التجريبي المضاد للفيروسات "رمدسيفير" ساعد على تحسن الأعراض فى مرضي كوفيد 19 الذين تلقوا العلاج مبكرا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1056.50 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.