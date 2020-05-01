شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 01-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر عقود خام برنت بفارق نقاط قليلة من هدفنا المنتظر عند 27.90، وارتد هبوطاً ليضغط على الدعم المحوري 26.00، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مستوى 23.66 كمحطة سلبية تالية.

بالمقابل، التماسك فوق 26.00 سيبقي سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز 27.90 سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 29.82 كهدف رئيسي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 29.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد