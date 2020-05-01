شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 01-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي الآن ليقترب من إعادة اختبار خط الرقبة المخترق لنموذج القاع المزدوج، ويحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى الذي يشكّل دعم مهم عند 17.90 ليبقى التأثير الإيجابي للنموذج المذكور فعالاً، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسره سيدفع السعر لاختبار مستوى 16.65 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
يحتاج السعر للتداول فوق 19.05 ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً بقية اليوم، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 22.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.00 والمقاومة 22.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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