شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 01-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته دون مستوى 15.08، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، متأثراً بنموذج الوتد الصاعد المكتمل مسبقاً، بانتظار مزيد من الانخفاض لاستهداف مستوى 14.17 كمحطة سلبية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المقترح، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 15.08 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.60 والمقاومة 15.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط