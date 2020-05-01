شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 01-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي جديد ليكسر مستوى 1678.45 ويستقر دونه الآن، مما يشير إلى توجه السعر لإجراء تصحيح هابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن إغلاق الشمعة اليومية دون المستوى المذكور سيؤكد التحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي.

الآن، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكّد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1678.45، مع الإشارة إلى أن الارتقاء فوقه سيوقف الضغط السلبي الحالي ويدفع السعر لاستئناف الموجة الصاعدة التي يتواجد هدفها التالي عند 1747.43.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1660.00 والمقاومة 1700.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي