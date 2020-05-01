شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 01-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته فوق مستوى 1.2515، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً حتى الآن، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستوى 1.2777 كهدف رئيسي تالي، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2515 سيضغط على السعر للانخفاض مجدداً والتوجه نحو 1.2304 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2500 والمقاومة 1.2680

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد