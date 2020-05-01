شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 01-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من اختراق مستوى 1.0966 وأغلق شمعة الأربع ساعات الأخيرة فوقه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.1067.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، يدعمه التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب، مع الانتباه إلى أن الفشل بالتماسك فوق 1.0966 سيضغط على السعر لاختبار مستويات 1.0885 ثم 1.0840 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0880 والمقاومة 1.1060
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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