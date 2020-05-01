شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفعل استمرار تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،وعملة المنطقة الاقتصادية الموحدة بصدد تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر آذار/مارس الماضي ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.0980$ الأعلى منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0953 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0934$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.75% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 7 نيسان/أبريل الماضي ، مع استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية ، وعقب نتائج السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

أبقي المركزي الأوروبي يوم الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات الصفر بالمئة ،وأكد على استمراره فى تنفيذ برنامج التحفيز النقدي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ،مؤكدا على عدم التوسع فى التسهيلات الكمية.

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وتوقعت كريستين لاجارد رئيس المركزي الأوروبي أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنحو 12% فى 2020 فى حالة استمرار إغلاق اقتصادات المنطقة لفترة طويلة.

وعلى مدار تعاملات شهر نيسان/أبريل المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة"اليورو" نسبة 0.7% مقابل العملة الأمريكية ، فى رابع خسارة شهرية على التوالي ، بفعل تصاعد مخاوف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم السادس على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى شهر 98.81 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع المستمر فى مستويات الدولار ،بفعل تباطؤ الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، عقب إعلان بعض الدول الكبري إعادة فتح جزئي للاقتصادات المغلقة بسبب جائحة فيروس كورونا ، بجانب ظهور نتائج مبشرة لأحد الأدوية المرشحة لعالج الفيروس التاجي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،عملة المنطقة الاقتصادية الموحدة مرتفعة بنسبة 1.5% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وأفضل أداء أسبوعي منذ أواخر آذار/مارس الماضي.