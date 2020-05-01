شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية ينعى شهداء القوات المسلحة في بئر العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، متوجها بالدعاء إلى الله العلى القدير أن يتغمد الشهداء برحمته ويسكنهم فيسح جناته ويعجل بالشفاء للمصابين مع أيام المغفرة والرحمة التي نعيشها حالياً، وهي أيام شهر رمضان المبارك.

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وأدان الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان رسمي له، اليوم الجمعة، الحادث الأليم الذي أحزن الجميع، مشيرا إلي أننا جميعا نقدر ما يبذله أبناؤنا رجال القوات المسلحة من جهود لحماية الوطن وسلامة أراضيه والحفاظ على استقراره والدفاع عن بلدنا ضد أعداء الوطن.

وأكد الاتحاد، أنه رغم هذه المحاولات سيبقى وطننا آمنا مطمئنا، وسيذكر التاريخ من استشهدوا دفاعاً عن الوطن بحروف من نور، في كتب التاريخ وسيحفظ الله مصر وأبناؤها المخلصين رغم هذه المحاولات التي لن تنال من أمن واستقرار مصرنا بفضل الله ثم بمجهود أبنائها المخلصين الذين يذكر التاريخ دورهم على مر العصور.