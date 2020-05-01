شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 16 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.28% ليغلق عند مستوى 10554.04 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 6.92% عند مستوى 1225.35 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 3.56% مغلقًا عند مستوى 1134.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.03% مغلقًا عند مستوى 12260.88 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 709.78 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 16 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 569.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.9% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 291.1 مليار جنيه إلى 302.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 168.1 مليار جنيه إلى 171.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%.

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كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 459.1 مليار جنيه إلى 474.6 مليار جنيه بنسبة نمو 3.4%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه بنسبة انخفتاض 0.2%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 19.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.074 مليار ورقة منفذة على 180 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 9.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.262 مليار ورقة منفذة على 101 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 6.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.7 مليون ورقة منفذة على 679 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 28.1% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 71.90%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.97 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.231 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 95.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.3 مليار جنيه، بحجم تداول 636.5 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 68.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.2 مليار جنيه بحجم تداول 1.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 163.5 ألف عملية.