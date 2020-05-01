الاقتصاد

الليرة التركية تخسر مقابل الدولار لتصل لأضعف مستوى منذ أزمة العملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  خسرت الليرة التركية 0.5% مقابل الدولار في تداولات خلال عطلة اليوم الجمعة وتجاوزت سبع ليرات لتقترب من المستوى الذي شهدته في تداولات الأسبوعين الماضيين، لتبلغ أضعف مستوى منذ أزمة العملة في أغسطس 2018.

 

وبحلول الساعة 0851 بتوقيت جرينتش، بلغت الليرة 7.0175، لتنزل عن المستوى المتدني البالغ 7.0250. والأسواق التركية مغلقة اليوم الجمعة بمناسبة عطلة الأول من مايو.

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