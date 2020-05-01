شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 1-5-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 1-5-2020 فى البنك الأهلى المصرى، 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 16.98 جنيه للشراء، و 17.18 جنيه للبيع، أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 19.49 جنيه للشراء، و 19.76 جنيه للبيع، ويعد البنك الأهلى المصرى، أقدم وأكبر بنك فى مصر، تأسس فى 25 يونيو 1898، ويمتلك أضخم شبكة فروع فى مصر.

وأعلن البنك الأهلى، هذا الأسبوع، عن طرح فئات جديدة من شهادات الاستثمار بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي، تضمنت شهادات مجموعة (ب) للأشخاص الطبيعيين لمدة عامين بعائد 14% وشهادات مجموعة (ب) مدتها 3 سنوات بعائد 12.5% ويصرف عائد الشهادتين كل 3 أشهر، كما طرح شهادات استثمار محموعة (د) للهيئات الاعتبارية مدتها 3 سنوات بعائد سنوي 11.25% يصرف كل 3 أشهر.

Advertisements

وبلغت حصيلة البنك الأهلي من شهادات الإدخار ذات العائد الثابت 15% منذ طرحها في 22 مارس وحتى منتصف هذا الأسبوع نحو 75 مليار جنيه، فيما تجاوزت حصيلة بنكي الأهلي ومصر مجتمعين نحو 105 مليارات جنيه.

أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، أن البنك مستمر فى طرح الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت البالغ 15% والتى تصل مدتها إلى سنة واحدة ويتم صرف عائدها شهريا، وقال أبو الفتوح، إن طرح البنك شهادات استثمار بفئات جديدة سواء ذات العائد 14% لمدة عامين، أو 3 أعوام بعائد 12.5% لصالح بنك الاستثمار القومى لا يعني إلغاء الشهادات الإدخارية ذات العائد 15% والتى تم طرحها في 22 مارس الماضى.