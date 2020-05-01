شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الجزائري يدعو منتجي النفط للالتزام باتفاق خفض الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الطاقة الجزائري والرئيس الدوري لأوبك محمد عرقاب أعضاء أوبك+، إلى الالتزام الكامل بخفض إنتاج النفط المتفق عليه الشهر الماضي، والذي دخل حيز النفاذ اليوم الجمعة للمساهمة في استقرار أسعار الخام العالمية.
ونقلت وزارة الطاقة عن الوزير قوله في بيان أمس الخميس إنه "أمام الصعوبات غير المسبوقة التي تواجه سوق النفط فإنه من الضروري أن تطبق جميع البلدان الموقعة اتفاق خفض الإنتاج بالكامل وأن يكون الهدف هو ضمان معدل امتثال يفوق 100 بالمائة".
وأعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، أمس الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 4006 حالات إصابة، و450 حالة وفاة.
وقال فورا، إنه جرى تسجيل 128 حالة إصابة جديدة، و6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 1779 حالة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وجرى فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم إقرار حظر التجوال
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