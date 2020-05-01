شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اليورو مقابل الدولار بفعل عطلة فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكى، اليوم الجمعة، بعد أن ارتفع فى اليوم السابق لأعلى مستوى فى أسبوعين بفعل تدفقات نهاية الشهر، وإثر أنباء بأن البنك المركزى الأوروبى سيخفض تكلفة القروض للبنوك.

ومعظم أوروبا فى عطلة اليوم الجمعة بمناسبة يوم العمال العالمى، وكذلك الكثير من دول آسيا، لكن الشهر الجديد يجلب مجموعة جديدة من المخاوف للمستثمرين إذ ارتفع معدل الإصابات بفيروس كورونا إلى 3.3 مليون على مستوى العالم، وبلغت حالات الوفاة ما يزيد عن 230 ألف.

وانخفض الدولار الأمريكى قليلا مقابل العملة اليابانية أيضا، ليتداول عند 107.07 ين، على الرغم من أن مؤشرا آخر للمصاعب فى الأسواق، الدولار الأسترالى، انخفض بنسبة 1% إلى 0.6447 وهو أدنى مستوياته منذ يوم الثلاثاء، كما نزل الدولار الكندى 0.5% إلى 1.4016 مقابل نظيره الأمريكي.

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ويعزو محللون التحركات إلى أداء ضعيف للأسهم فى الولايات المتحدة.

وتخلى الجنيه الإسترلينى عن بعض المكاسب التى حققها فى اليوم السابق، ليتداول منخفضا 0.4% مقابل الدولار واليورو عند 1.2550 دولار و87.31 بنس على التوالي.

وارتفع اليورو فى أحدث تعاملات 0.1% إلى 1.0969 دولار.