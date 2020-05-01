الاقتصاد

استقرار أسعار اليورو مقابل الدولار بفعل عطلة فى أوروبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكى، اليوم الجمعة، بعد أن ارتفع فى اليوم السابق لأعلى مستوى فى أسبوعين بفعل تدفقات نهاية الشهر، وإثر أنباء بأن البنك المركزى الأوروبى سيخفض تكلفة القروض للبنوك.

 

ومعظم أوروبا فى عطلة اليوم الجمعة بمناسبة يوم العمال العالمى، وكذلك الكثير من دول آسيا، لكن الشهر الجديد يجلب مجموعة جديدة من المخاوف للمستثمرين إذ ارتفع معدل الإصابات بفيروس إلى 3.3 مليون على مستوى العالم، وبلغت حالات الوفاة ما يزيد عن 230 ألف.

 

وانخفض الدولار الأمريكى قليلا مقابل العملة اليابانية أيضا، ليتداول عند 107.07 ين، على الرغم من أن مؤشرا آخر للمصاعب فى الأسواق، الدولار الأسترالى، انخفض بنسبة 1% إلى 0.6447 وهو أدنى مستوياته منذ يوم الثلاثاء، كما نزل الدولار الكندى 0.5% إلى 1.4016 مقابل نظيره الأمريكي.

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ويعزو محللون التحركات إلى أداء ضعيف للأسهم فى الولايات المتحدة.

 

وتخلى الجنيه الإسترلينى عن بعض المكاسب التى حققها فى اليوم السابق، ليتداول منخفضا 0.4% مقابل الدولار واليورو عند 1.2550 دولار و87.31 بنس على التوالي.

 

وارتفع اليورو فى أحدث تعاملات 0.1% إلى 1.0969 دولار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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