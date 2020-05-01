شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يختبر الدعم– تحليل -1-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر النحاس بتداولات بوم أمس موجه سلبية قوية لينهي ذلك بالتذبذب حول الدعم المستقر عند 2.2850 محاولا الثبات ضمن النطاق التصحيحي الصاعد والمتوقع سابقا, فتجميعه لعزم إيجابي جديد سيمكنه من الارتفاع مجددا نحو 2.3950 وصولا نحو 2.4530.

أما تعرضه لضغوط سلبية جديدة ومحاولة تقديمه لإغلاق سلبي دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيجبره على تكبد العديد من الخسائر بانجذابه نحو 2.2100 وصولا نحو 2.0700.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.2800 و 2.3500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد