شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبدأ بزحف سلبي– تحليل - 1-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر البلاتين لثبات المقاومة المستقرة عند 782.00 لنلاحظ بدء تسلله بشكل سلبي مسجلا بذلك الهدف الأول والمستقر عند 750.00, يحتاج السعر لعزم سلبي جديد ليتمكن من استئناف الهجوم السلبي والذي يتطلب كسر مستوى 710.00 والوصول نحو المحطة الرئيسية التالية المتمثلة بمستوى 680.00.
وصول مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع الشراء يؤكد إنهاء الضغوط الإيجابية وليمنح السعر فرصة للبدء بتجميع العزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع ما بين 782.00 و 710.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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