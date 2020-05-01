شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبدأ بتسجيل الأهداف-تحليل - 1-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس موجه صاعدة قوية مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد لنلاحظ اقترابه من الهدف الأول والمستقر عند 135.70, لا يعتبر الارتداد السلبي الحالي تهديدا للمسار الصاعد نظرا لثبات الدعم المستقر عند 132.10 لنبقى بانتظار تجميعه لعزم إيجابي جديد ليتمكن بذلك من استئناف الارتفاع والوصول نحو 136.25. استمرار دعم مؤشر ستوكاستيك بثباته فوق مستوى 50 يسهل محاولة تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ولنبقى بانتظار تسجيله للأهداف المذكورة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.40 و 135.70 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يبدأ بتسجيل الأهداف-تحليل - 1-5-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.