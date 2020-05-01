شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يضطر للارتداد الايجابي- تحليل - 1-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم امس لضغوط إيجابية قوية نظرا لاندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء مشكلا بذلك اندفاع صاعد ليتجاوز بذلك المتوسط المتحرك 55 محققا بذلك مستوى 117.70.

نشير إلى أن استمرار ثبات التداولات ضمن محاور القناة الهابطة بالاعتماد على قوة المقاومة المستقرة عند 118.20 فإن ذلك يدعونا للتمسك بالترجيح السلبي ليكرر السعر الضغط على مستوى 116.60 ومن ثم ليحاول الوصول نحو الهدف الرئيسي المستقر عند 115.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.20 و 116.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الهابط