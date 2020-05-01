شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب العالمى بنسبة 0.4%..لكنه يتجه لانخفاض أسبوعى 2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الذهب اليوم الجمعة إذ أبرزت بيانات سلبية من الولايات المتحدة الأثر الاقتصادى العميق لفيروس كورونا، لكن تحرك بعض الدول لتخفيف إجراءات صارمة لاحتواء التفشى أبقى المعدن الأصفر على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعى فى شهر ونصف الشهر.

وصعد الذهب فى المعاملات الفورية 0.4% إلى 1686.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0454 بتوقيت جرينتش، ليكبح بعض الخسائر التى تكبدها بانخفاضه نحو 2% أمس الخميس، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1692.70 دولار للأوقية.

وقال جون شارما من بنك أستراليا الوطنى "الدافع الرئيسى لارتفاع أسعار الذهب هو ضعف نتائج سوق العمل فى الولايات المتحدة. يشير هذا لاستمرار الدعم المالى والنقدي، مما يدعم الذهب بصفة عامة".

وأظهرت بيانات أن ملايين الأمريكيين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما رفع عدد الطلبات إلى 30.3 مليون منذ 21 مارس، فى ظل انهيار قياسى فى إنفاق المستهلكين فى مارس.

جاءت البيانات القاتمة على الرغم من تدابير تحفيز مدروسة من الحكومة الأمريكية ومجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي)، الذى يبقى على أسعار الفائدة الرئيسية قرب الصفر.

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وقالت نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى إن حكومات الولايات والحكومات المحلية فى بلادها قد تحتاج مساعدات تقترب من تريليون دولار على مدى عدة أعوام حتى تواجه تبعات وباء فيروس كورونا.

ويميل المعدن النفيس للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق إذ أنه يعتبر تحوطا من التضخم وعدم استقرار العملة، لكن الذهب منخفض 2.4% فى الأسبوع وهو أكبر تراجع منذ منتصف مارس.

ويقول محللون إن توقعات تخفيف القيود والتفاؤل الذى يحيط بعقار محتمل لعلاج كوفيد-19 يضغطان على الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1958.99 دولار للأوقية ويتجه صوب تسجيل خامس انخفاض أسبوعى على التوالى.

وتراجع البلاتين 0.5% إلى 768.62 دولار للأوقية، ونزلت الفضة 0.6% إلى 14.93 دولار وتتجه صوب تسجيل أسوأ أداء فى أسبوع منذ ما يزيد عن شهر.