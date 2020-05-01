شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية تستهل تداولات أولى جلسات الشهر وأخر جلسات الأسبوع سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات هذا الأسبوع وأولى جلسات أيار/مايو على اللون الأحمر اليوم الجمعة مع تغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم الصينية وكل من مؤشر هانج سينج وكوسبي بسبب عطلة عيد العمال في معظم بلدان العالم، وقد قادت أسهم قطاع التعدين والقطاع المالي مسيرات التراجع في مؤشرات الأسهم الاسترالية مع تراجع أسهم شركة بي-أتش-بي بأكثر من 6% وكل من مصرف كومنولث لاستراليا ومصرف ويسباك 3.5% على الأقل خلال تداولات الجلسة.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت انكماشاً إلى 35.8 مقابل اتساع عند 53.7 في آذار/مارس، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في الربع الرابع، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته عن تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.4%.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.88% ليخسر 27.50 نقطة ويصل إلى المستوى 1,436.53، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.30% ليخسر هو الأخر 463.46 نقطة ويصل إلى المستوى 19,730.23.

كما شهد مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا تراجعاً بنسبة 0.56% ليخسر 59.29 نقطة ويصل إلى المستوى 10,472.78، ومن ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 3.56% ليخسر هو الأخر 196.75 نقطة ويصل إلى المستوى 5,325.60.