شكرا لقرائتكم خبر عن بدء سداد مقدمات حجز 3700 وحدة سكنية بمشروعى دار مصر وسكن مصر.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ فروع بنك التعمير والإسكان، استقبال الراغبين فى حجز وحدات مشروعى دار مصر وسكن مصر، وسداد المقدمات، والتى أعلنت عنها وزارة الإسكان بواقع 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بـ5 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة)، و2662 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بالدورين (الأرضى – الأخير) بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا).

ويتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفورى، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب وإجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb–reservation.com)، كما يمكن الإطلاع فقط على الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg).

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قد أكد أن سياسة وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تحقيق رغبة المصريين بمختلف شرائحهم فى التملك، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، وتوفير جودة الحياة للمواطنين.