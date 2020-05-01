شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد لحجز وحدات مشروع JANNA فى 6 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الإسكان، يوم الخميس الموافق 4 يونيو المقبل، كآخر موعد لحجز وحدات مشروعJANNA في نحو 6 مدن جديدة وهى " 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق".

وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تم طرح 1359وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم فى تملك السكن الخاص.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الخطوة الأولى التسجيل يتم من خلال الموقع الالكترونى (www.hdb-reservation.com)،،> ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، ويستعرض كراسة الشروط أو يقوم بطباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات) مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة)، وفى حالة عدم وجود حساب حالى للمتقدم على الموقع، يقوم بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد)، ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومى للعميل / الإيميل / التليفون / اسم الزوجة ورقمها القومى)، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومى (الزوج والزوجة) وجه وظهر فى ورقة واحدة، وفي حالة الحجز باسم القاصر يتم إدراج الرقم القومى الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد.

وأضاف: يجب تسجيل البريد الإلكترونى (E-mail) خاصة للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول كلمة المرور، ويتم إرسال رسالة بكلمة المرور عن طريق كل من (sms) والإيميل، ثم يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالى)، وتسجيل الرقم القومى وكلمة المرور، ويتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم اﻻستمارة) وستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وبعد اﻻنتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط علي (تأكيد) ليظهر رقم اﻻستمارة على الشاشة وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، كما يمكن طباعة اﻻستمارة بعد ذلك.

وأكد أن العميل يقوم بتحويل مبلغ وقدرة 50 ألف جنيه مصرى مقدم الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة ـ على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والاسكان فرع الدقى، بإحدى الطرق التالية (التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعى – ورقم بطاقة الرقم القومى (14 رقما سارية)، وسيتم إرسال رسالة sms تفيد وصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة (ثلاثة أيام عمل) من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والاسكان على رقم 19995، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).

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وأشار المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن حجز الوحدات المطروحة من خلال الموقع الالكترونى (www.hdb-reservation.com) يبدأ من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء 16/6/2020، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 18/6/2020، حيث يقوم العميل بالدخول على الموقع مرة أخرى بالرقم القومى وكلمة المرور، وتظهر شاشة توضح البيانات الاساسية بالاستمارة السابق تسجيلها (للاطلاع فقط)، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة) ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، مؤكداً أن التخصيص بأسبقية الحجز الإليكترونى (online).

وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم استكمال باقى مقدم الحجز خلال الفترة من 23/6/2020 : 22/7/2020، وفى حالة عدم استكمال إجراءات الحجز أو عدم الرغبة فى حجز الوحدة السكنية يتم رد المبالغ المسددة وفقا لما يلى، سيتم إتاحة شاشة على الموقع الالكترونى (www.hdb-reservation.com) ببنك التعمير والاسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة، يتم تنفيذ الطلب خلال "خمسة أيام عمل" من تاريخ تقديم الطلب، ويتم رد المبلغ بنفس أسلوب السداد، ويجب مراعاة ما جاء بحاﻻت إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط للعملاء الفائزين.

وفيما يتعلق بنظام سداد قيمة الوحدة، أوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه فى حالة حجز الوحدة يُستكمل سداد جدية الحجز إلى 10 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز خلال الفترة من 23/6/2020، حتى 22/7/2020، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز (سويفت – ACH – تحويل داخلى لحساب بنك التعمير والإسكان، فرع الدقى – من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك)، وفى حالة السداد لباقى قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز يتم خصم 8 % من القيمة الإجمالية للوحدة شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز الـ10 % بالإضافة الى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من اجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الالكترونى.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه لحين استلام الوحدة في حالة عدم جاهزية الوحدة للتسليم الفوري (على أن يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الالكترونى للمشروع)، ويتم سداد 15 % من قيمة الوحدة عند الاستلام، بينما باقى ثمن الوحدة يتم سداده بإحدى الطرق التالية، يتم سداد باقى قيمة الوحدة علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من المواعيد المحدد لاخطار العميل بالاستلام، ويمكن سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 او 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزى المصرى وقت الطرح بالإضافة الى 2% + ( 0.5% مصاريف تحصيل ) ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالاقساط قبل الاستلام.

وأشار المهندس محمد أنور هلال، إلى أنه فى حالة رغبة العميل فى التعامل بنظام التمويل العقارى يتم السداد وفقاً لمبادرة البنك المركزى لتنشيط التمويل العقاري وتعديلاتها، ولائحتة التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، مع الالتزام بأحد أنظمة السداد الموجودة بكراسة الشروط لحين الحصول على المنح، وفي حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلي 2% + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد.