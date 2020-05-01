شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أصناف وأسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع أن تشهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 1-5-2020 ثامن أيام شهر رمضان المبارك استقرارا فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى فى ظل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة تفاديا لمخاطر انتشار فيروس كورونا.

وتتراوحت اللحوم الكندوز بين 110وحتى 150جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 110- 140جنيها، والسجق 110- 125 جنيها، وتراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 110- 140جنيها ، وأسعار البرجر البلدى بين 100-130 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120وحتى 140جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتشهد منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.

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جدير بالذكر أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضا بنسبة تقترب من الـ10% بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض بفضل زيادة الإنتاج والسياسات التى انتهجتها الدولة من أجل خفض الأسعار فى الأسواق.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتقرر تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلًا من 85 جنيها فى إطار تخفيف العبء على المواطنين.

كما وجه المصيلحى، الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.