شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على عدد المشتغلين ومتوسط الأجور بالقطاع العام والخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر التوزيع النسبي للمشتغلين والأجور في التعداد الاقتصادي الخامس 2017-2018، أن إجمالي عدد المشتغلين بلغ نحو 13 مليون و46 ألف مشتغل، كما بلغ إجمالي الأجور 358.7 مليار جنيه، كما بلغ متوسط الأجر الشهري 3 آلاف و496 جنيه.

ويشير التوزيع النسبي إلى نسب كلا من القطاع العام/الأعمال العام، والقطاع الخاص، وفقا للإنفوجراف الوارد في التعداد الاقتصادي.



وكانت كالتالي: وكانت كالتالي:

بلغ عدد المشتغلين في القطاع العام/ الأعمال العام نحو 882 ألف مشتغل بنسبة تصل إلى 6.5%

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بلغ متوسط الأجر في القطاع العام/ الأعمال العام نحو 8 آلاف و753 جنيها

بلغ عدد المشتغلين في القطاع الخاص نحو 12 مليونا و583 ألف مشتغل بنسبة 93.5%

بلغ متوسط الأجر في القطاع الخاص نحو 2891 جنيها

ويهدف التعداد الاقتصادي إلى توفير صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية التي تمكن من قياس الأداء الاقتصادي، ومن بين أهم المؤشرات التي يرصدها التعداد الاقتصادي هو مؤشر الأجور ومتوسطاتها على مستوى الجمهورية.

وتظهر بيانات التعداد الاقتصادى، أن إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية يصل إلى 3.741 مليون منشأة، يستحوذ منها القطاع غير الرسمي على الغالبية بعدد 1.983 مليون منشأة بنسبة تصل إلى 53%، مقابل 1.757 مليون منشأة بنسبة تصل إلى 47%.