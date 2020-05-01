شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 01-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك كسراً قوياً لمستوى 0.9730 وانخفض ليقترب من الهدف السلبي الأول المتوقع للكسر عند 0.9626، ليعود السعر إلى المسار التصحيحي الهابط، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى الأخير سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.9541 كمحطة تالية.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9730 والثبات فوقه سيوقف الضغط السلبي المتوقع ويدفع السعر للارتفاع من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9580 والمقاومة 0.9730
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 01-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.