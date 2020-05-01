شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 01-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك كسراً قوياً لمستوى 0.9730 وانخفض ليقترب من الهدف السلبي الأول المتوقع للكسر عند 0.9626، ليعود السعر إلى المسار التصحيحي الهابط، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى الأخير سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.9541 كمحطة تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9730 والثبات فوقه سيوقف الضغط السلبي المتوقع ويدفع السعر للارتفاع من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9580 والمقاومة 0.9730

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط