الدولار الأسترالي يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 01-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الهابط ليقترب من اختبار دعم القناة الصاعدة، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 دعم السعر من الأسفل.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 0.6407 والثبات دونه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 0.6685.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6430 والمقاومة 0.6600
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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