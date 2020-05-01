شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجتاز الهدف الأول – تحليل - 01-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من اختراق مستوى 26.00 والثبات فوقه، ويجري محاولات لتجاوز مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار تأكيد الاندفاع نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 27.90.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 26.00 والثبات دونه سيضغط على السعر للانخفاض نحو 23.66 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 29.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد