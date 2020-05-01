شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق الهدف الثاني – تحليل - 01-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط اندفاعه الصاعد بعد اختبار مستوى 16.65، لينجح بملامسة هدفنا الثاني المنتظر عند 19.05، ويجري السعر محاولات لاختراق هذا المستوى، ليمهّد الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة نحو 22.00 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد مرجّحاً للفترة القادمة ما لم يقع السعر تحت ضغط سلبي ليكسر مستوى 16.65 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.00 والمقاومة 22.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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