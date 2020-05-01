شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكسر الدعم – تحليل - 01-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة كسراً واضحاً لمستوى 15.08 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يحوّل المسار اللحظي نحو الانخفاض، خصوصاً بعد إكمال تشكيل نموذج وتد صاعد يظهر بالصورة، في طريقه لزيارة مستوى 14.17 كهدف سلبي تالي.
التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات بالانخفاض، مع الانتباه إلى أن اختراق 15.08 والثبات فوقه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد ليتجه نحو 16.00 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.60 والمقاومة 15.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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