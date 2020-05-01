شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه ضغط سلبي – تحليل - 01-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف انخفاض سعر الذهب قرب مستوى 1678.45، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يدخل مناطق التشبع في البيع، ليبدأ السعر بالارتداد صعوداً في إشارة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، بانتظار تحقيق أهدافنا الإيجابية الرئيسية التي تبدأ عند 1747.43 وتمتد إلى 1780.00 بعد اختراق المستوى السابق.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1678.45 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 1635.80 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1675.00 والمقاومة 1730.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد