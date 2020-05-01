شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول التعافي – تحليل - 01-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ميلاً صاعداً ملحوظاً ليتجه نحو اختبار محتمل للمقاومة المحورية 1.4015، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3814، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.4015 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3850 والمقاومة 1.4015

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط