شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق بعض المكاسب – تحليل - 01-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 107.68، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، بانتظار استئناف الانخفاض لمهاجمة مستوى 106.44 وفتح الطريق أمام التوجه نحو 105.20 كمحطة تالية.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 107.68 ثم 108.05 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.00 والمقاومة 108.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط