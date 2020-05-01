الجنيه الإسترليني يخترق المقاومة – تحليل - 01-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً ليخترق مستوى 1.2515 ويغلق الشمعة اليومية فوقه، وأكمل تشكيل نموذج مثلث صاعد يدعم فرص استمرار الميل الصاعد على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لزيارة مستوى 1.2777 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، نحن نتوقّع مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.2515.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2500 والمقاومة 1.2680
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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