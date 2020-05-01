شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفعّل السيناريو الإيجابي – تحليل - 01-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار عند هدفنا الإيجابي الأول 1.0966 بعد الاندفاع الصاعد الذي شهده يوم أمس، ولا يزال التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب فعالاً، لنرجّح اختراق هذا المستوى والاندفاع نحو هدفنا الإيجابي الذي يصل إلى 1.1067.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 1.0885 ثم 1.0840 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0880 والمقاومة 1.1060

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد