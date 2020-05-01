شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفعّل السيناريو الإيجابي – تحليل - 01-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار عند هدفنا الإيجابي الأول 1.0966 بعد الاندفاع الصاعد الذي شهده يوم أمس، ولا يزال التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب فعالاً، لنرجّح اختراق هذا المستوى والاندفاع نحو هدفنا الإيجابي الذي يصل إلى 1.1067.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 1.0885 ثم 1.0840 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0880 والمقاومة 1.1060
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو يفعّل السيناريو الإيجابي – تحليل - 01-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.